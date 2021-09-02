Найдены древнейшие упоминания о волшебнике Мерлине

Обнаруженные в Великобритании фрагменты средневековых рукописей, содержащие истории о волшебнике Мерлине, были идентифицированы специалистами из университетов Бристоля и Дарема как одни из самых ранних упоминаний этого персонажа легенд о короле Артуре. Об этом сообщается в пресс-релизе Бристольского университета.

Фото: grahamphillips.net grahamphillips.net

Британским ученым удалось также выяснить, как изучаемые ими рукописные фрагменты оказались в Бристоле, сравнить текст с уже известными версиями той же легенды, и, наконец, воспользовавшись новейшими технологиями многоспектральной визуализации, они смогли определить тип использованных чернил и прочитать поврежденные участки текста, невидимые невооруженным глазом.

Семь фрагментов пергамента были случайно обнаружены в начале 2019 года Майклом Ричардсоном из Бристольского университета. Они были вклеены в переплеты четырех книжных томов, опубликованных в 1494–1502 годы и хранящихся в коллекции редких книг Центральной библиотеки Бристоля. Фрагменты, датируемые началом XIII века, содержат отрывки из анонимных старофранцузских рукописных списков, известных как цикл «Вульгата», или цикл «Ланселот-Грааль».

«Мы смогли датировать рукопись, из которой взяты фрагменты, с помощью палеографического (почерковедческого) анализа. Она создана в 1250–1275 годах. А с помощью лингвистического исследования мы смогли определить место ее происхождения — это север или, возможно, северо-восток Франции», — заявила профессор Лия Тетер, президент британского отделения Международного общества короля Артура. Интересно, что бристольские фрагменты содержат небольшие, но важные отличия от ранее известных списков.