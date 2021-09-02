На Сахалине пустят водородные поезда

К 2023–2024 году на Сахалине собираются пустить поезда, работающие на водороде. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021). В регионе создают водородный кластер — там будут производить водород для дальнейшего экспорта. Развитием проекта занимается «Росатом». «Мы работаем над тем, чтобы эти поезда пошли в 2023–2024 годах», — сказал Лимаренко на сессии «Здоровые амбиции: презентация прорывных проектов Дальнего Востока». Вице-президент компании «Русатом Оверсиз» Антон Москвин подтвердил, что организация железнодорожного сообщения с локомотивами на водородных топливных элементах стала одним из пилотных проектов сахалинского водородного кластера, сообщила «Российская газета». Эта технология уже отработана в Германии, также ей интересуются в Италии, Австрии, Великобритании и других странах. «Будем использовать эти технологии в российских реалиях и, конечно, применять также и наши отечественные», — пообещал Москвин. Развитие водородной энергетики — один из приоритетов энергетической стратегии России до 2035 года. Водород планируется продавать за рубеж. «Росатом» внедряет основные методы промышленного производства — электролиз воды и паровую конверсию метана с применением технологий улавливания углекислого газа. В апреле корпорация подписала с Сахалином соглашение о сотрудничестве по проекту «Создание и развитие водородного кластера». Фото: Руслан Шамуков, «Росконгресс»