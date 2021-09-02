Астероид размером с мост в Сан-Франциско летит к Земле

Массивные астероиды приблизятся к Земле в сентябре. Диаметр одного из них равен размеру знаменитого моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на лабораторные исследования NASA.

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Астероид под названием 2021 NY1 должен пролететь мимо планеты 22 сентября. Его диаметр оценивается в 130–300 метров. Мост «Золотые Ворота» имеет высоту всего 227 метров.

Чуть раньше — 9 сентября — мимо планеты пролетит астероид, получивший название 2010 RJ53, диаметром примерно 774 метра, что примерно в два раза больше, чем 102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Несмотря на внушительные размеры этих астероидов, маловероятно, что какой-нибудь из них приблизится к Земле настолько близко, чтобы столкнуться с планетой.

Согласно расчётам американского космического агентства, в ближайшие 100 лет на Землю вообще ничего крупного не упадёт. Однако учёные считают, что ситуация может измениться при смене траектории некоторых космических объектов.

Опасность столкновения с астероидом остаётся одним из наихудших возможных стихийных бедствий, которые могут случиться с планетой, поскольку человечество пока не в состоянии с ними бороться, — сказано в материале.

Именно по этой причине астрономы во всём мире, в том числе в Координационном управлении планетарной защиты NASA, следят за всеми ближайшими астероидами и занимаются вычислением их траектории, чтобы понимать, не представляет ли какой-нибудь из них угрозу для планеты.