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Астероид размером с мост в Сан-Франциско летит к Земле

News.ru
55 минут назад

Массивные астероиды приблизятся к Земле в сентябре. Диаметр одного из них равен размеру знаменитого моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на лабораторные исследования NASA.

Астероид размером с мост в Сан-Франциско летит к Земле
Фото: pixabaypixabay

Астероид под названием 2021 NY1 должен пролететь мимо планеты 22 сентября. Его диаметр оценивается в 130–300 метров. Мост «Золотые Ворота» имеет высоту всего 227 метров.

Чуть раньше — 9 сентября — мимо планеты пролетит астероид, получивший название 2010 RJ53, диаметром примерно 774 метра, что примерно в два раза больше, чем 102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Несмотря на внушительные размеры этих астероидов, маловероятно, что какой-нибудь из них приблизится к Земле настолько близко, чтобы столкнуться с планетой.

Согласно расчётам американского космического агентства, в ближайшие 100 лет на Землю вообще ничего крупного не упадёт. Однако учёные считают, что ситуация может измениться при смене траектории некоторых космических объектов.

Опасность столкновения с астероидом остаётся одним из наихудших возможных стихийных бедствий, которые могут случиться с планетой, поскольку человечество пока не в состоянии с ними бороться, — сказано в материале.

Именно по этой причине астрономы во всём мире, в том числе в Координационном управлении планетарной защиты NASA, следят за всеми ближайшими астероидами и занимаются вычислением их траектории, чтобы понимать, не представляет ли какой-нибудь из них угрозу для планеты.

Ранее сообщалось, что к Земле летит потенциально опасный астероид. Его размер превышает километр. Однако отечественные астрономы отвергли возможную опасность. Они утверждают, что были и более крупные небесные тела, которые пролетали мимо Земли и на гораздо меньшем расстоянии.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,Сан-Франциско,
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