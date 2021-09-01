Роботизированную руку сделали похожей на щупальце

Команда учёных из Университета штата Огайо и Технологического института Джорджии разработали уникальную роботизированную систему, которая не нуждается в моторе для своей работы. Напоминающая по своему устройству и функциям щупальце осьминога, она движется в зависимости от изменений окружающего магнитного поля.
Обычно роботизированные конструкции достаточно тяжелы. Такими их делает встроенный мотор или панель управления. Американские инженеры поставили себе задачу создать легковесную структуру, которая была бы пластиной и при этом не требовала бы наличия этих деталей.
На изобретение учёных вдохновили движения осьминогов и искусство оригами. Последнее натолкнуло их на посегментную сборку роботизированной системы. Каждый из сегментов был выполнен из шестиугольных двойных силиконовых пластин, насыщенных магнитными частицами. Сегменты были соединены друг с другом пластиковыми структурами, сформированными согласно оригами-технике, известной как паттерн Креслинг.
Получившаяся пластичная роботизированная рука была затем помещена в контролируемое магнитное поле. Магнитные частицы в каждом сегменте дают возможность регулировать движение руки по частям за счёт изменений магнитного поля. Благодаря этому роборука способна вращаться в диапазоне 360 градусов. Также пластичный материал сегментов позволяет конструкции сокращаться и удлиняться при необходимости.
По словам разработчиков, их устройство может применяться в медицине, где необходимы точность и пластичность движений.