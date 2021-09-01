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Новая роботизированная рука способна двигаться, словно щупальце осьминога

Машины и Механизмы
52 минуты назад

Команда учёных из Университета штата Огайо и Технологического института Джорджии разработали уникальную роботизированную систему, которая не нуждается в моторе для своей работы. Напоминающая по своему устройству и функциям щупальце осьминога, она движется в зависимости от изменений окружающего магнитного поля.

Роботизированную руку сделали похожей на щупальце
Фото: Shuai WuShuai Wu

Обычно роботизированные конструкции достаточно тяжелы. Такими их делает встроенный мотор или панель управления. Американские инженеры поставили себе задачу создать легковесную структуру, которая была бы пластиной и при этом не требовала бы наличия этих деталей.

На изобретение учёных вдохновили движения осьминогов и искусство оригами. Последнее натолкнуло их на посегментную сборку роботизированной системы. Каждый из сегментов был выполнен из шестиугольных двойных силиконовых пластин, насыщенных магнитными частицами. Сегменты были соединены друг с другом пластиковыми структурами, сформированными согласно оригами-технике, известной как паттерн Креслинг.

Получившаяся пластичная роботизированная рука была затем помещена в контролируемое магнитное поле. Магнитные частицы в каждом сегменте дают возможность регулировать движение руки по частям за счёт изменений магнитного поля. Благодаря этому роборука способна вращаться в диапазоне 360 градусов. Также пластичный материал сегментов позволяет конструкции сокращаться и удлиняться при необходимости.

По словам разработчиков, их устройство может применяться в медицине, где необходимы точность и пластичность движений.

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