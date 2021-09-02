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Исследователи объяснили, почему с возрастом люди чаще мёрзнут

Ferra.ruиещё 2
2 часа назад

Medical Express опубликовал данные исследования сотрудников Йельского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Исследователи объяснили, почему с возрастом люди чаще мёрзнут
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные обнаружили, сообщается в материале, что с возрастом жировая ткань мышей утрачивает иммунные клетки ILC2, которые защищают от холода. При этом создание новых таких клеток только увеличивает у старых животных риск смерти от холода.

У молодых мышей такие клетки, сжигающих жир и повышающих таким образом температуру тела, в организме есть. Благодаря пересадки этих клеток старым мышам получилось восстановить способность этих животных переносить холодные температуры.

Также Вишва Дип Диксит, профессор факультета сравнительной медицины и иммунобиологии, соавтор исследования, заметил, что иммунные клетки не только обеспечивают защиту от патогенов, но и поддерживают метаболизм в норме.

Наука и техника,Сан-Франциско,
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