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Twitter разрешил отключать оскорбительные комментарии одной кнопкой

Ferra.ruиещё 10
46 минут назад

В сервисе микроблоков Twitter начали тестировать новый алгоритм защиты пользователей от скорблений и спама. Иначе этот алгоритм ещё называют безопасным режимом.

Twitter разрешил отключать оскорбительные комментарии
Фото: ReutersReuters

Как сказано в блоге Twitter, если между пользователями возникает конфликт, то алгоритм автоматически может заблокировать на 7 дней того, кто оскорбляет оппонента. Блокировка автоматическая, но пользователь, который считается оскорблённым, сможет отменить её в любой момент. Подчёркивается, что алгоритм не только оценивает наличие оскорблений, но и другой опыт взаимодействия – если пользователь с включенным режимом безопасности вступил с кем-либо в ссору, то алгоритм не будет блокировать аккаунт, если между этими людьми достаточное количество адекватной переписки.

Отмечается, что сейчас алгоритм тестируется над небольшой группой англоязычных пользователей.

Наука и техника,Безопасность,
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