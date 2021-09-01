Смартфоны научили понимать мимику

В новой версии Android появилась возможность управлять смартфонами с помощью мимики. Об этом сообщает издание The Verge.

С обновлением актуальной ОС Android 12 на поддерживаемых телефонах появилась функция управления мимикой. Данная опция, которой инженеры Google фактически научили смартфоны, входит в категорию специальных возможностей. Функция использует камеру девайса для отслеживания мимики и жестов и позволяет посылать команды для осуществления простых операций.

Настройка включает в себя шесть видов мимики, которые может понять устройство, и ограниченное количество действий. В рамках данного способа управления ОС начинает воспринимать открытый рот или улыбку пользователя, а также движения глазами. В зависимости от назначенного действия к каждой мимике или жесту прикрепляется определенная команда — назад, вперед, выбор, отмена и прочее. Таким образом, пользователь может выполнять простейшие команды, не касаясь пальцами сенсорного экрана устройства.

По словам журналистов, альтернативный способ управления смартфоном доступен в настройках камеры в Android 12. Опция требует времени для того, чтобы привыкнуть к ней. Чтобы ее активировать, необходимо зайти в раздел «Специальные возможности» и найти там пункт Switch Access.

В настоящий момент новая возможность доступна лишь пользователям бета-версии Android 12 на смартфонах серии Google Pixel.