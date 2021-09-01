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«Роскосмос» заплатит 256 млн рублей за прозрачность собственных госзакупок

Секрет Фирмы
41 минуту назад

«Роскосмос» заплатит 256 млн рублей за прозрачность собственных госзакупок. Единственным участником и победителем тендера стало дочернее предприятие госкорпорации «Организация "Агат"». Исполнитель должен будет разместить 1839 тендеров «на принципах эффективности расходования бюджетных средств, открытости и прозрачности информации, профессионализма и ответственности за результативность, а также эффективности самих закупок».

«Роскосмос» заплатит 256 млн за прозрачность госзакупок
Фото: NASANASA

Об этом узнал портал CNews. Заявку подавали без снижения стартовой цены лота. По информации издания, если контракт одобрят, «Агат» будет размещать тендеры «Роскосмоса», составлять проекты и письма о проведении закупок.

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В обосновании максимальной цены контракта говорится, что «Роскосмос» не нашёл в открытых источниках цен на подобные услуги, но обнаружил потенциальных исполнителей. Им направили запрос, чтобы определить максимальную цену контракта. В документе представлена таблица с точными суммами по зарплатам и иным расходам, которые в итоге составили 256 млн рублей, сказано в публикации.

«Организация "Агат"» – головной экономический научно-исследовательский институт ракетно-космической промышленности с 1973 года. Участник национальных и международных космических программ занимается системными исследованиями экономических проблем, связанных с развитием, разработкой и производством ракетно-космической техники, технико-экономическим обоснованием федеральных космических программ, ценообразованием в сфере ГОЗ.

Ранее «Секрет» писал, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил борьбу с родственными кланами на предприятиях госкорпорации. Эту поможет ведомству избавиться от коррупции и казнокрадства.

После прихода на должность корпорации летом 2018 года Рогозин заявлял, что в «Роскосмосе» нет места бездельникам, интриганам и тем, «кто путает свою шерсть с государственной». Он даже предлагал ввести смертную казнь за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

«Секрет» сообщал, что за последние годы коррупционные скандалы в «Роскосмосе» были связаны с именами экс-руководителей ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталия Лопоты и Владимира Солнцева, бывшего директора ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кирилина и другими. Также коррупционные скандалы сопровождали стройку первой очереди космодрома Восточный.

Наука и техника,Виталий Лопота,Александр Кирилин,Владимир Солнцев,Дмитрий Рогозин,РКК Энергия,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",CNews,
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