«Роскосмос» заплатит 256 млн за прозрачность госзакупок

«Роскосмос» заплатит 256 млн рублей за прозрачность собственных госзакупок. Единственным участником и победителем тендера стало дочернее предприятие госкорпорации «Организация "Агат"». Исполнитель должен будет разместить 1839 тендеров «на принципах эффективности расходования бюджетных средств, открытости и прозрачности информации, профессионализма и ответственности за результативность, а также эффективности самих закупок».

Фото: NASA NASA

Об этом узнал портал CNews. Заявку подавали без снижения стартовой цены лота. По информации издания, если контракт одобрят, «Агат» будет размещать тендеры «Роскосмоса», составлять проекты и письма о проведении закупок.

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В обосновании максимальной цены контракта говорится, что «Роскосмос» не нашёл в открытых источниках цен на подобные услуги, но обнаружил потенциальных исполнителей. Им направили запрос, чтобы определить максимальную цену контракта. В документе представлена таблица с точными суммами по зарплатам и иным расходам, которые в итоге составили 256 млн рублей, сказано в публикации.

«Организация "Агат"» – головной экономический научно-исследовательский институт ракетно-космической промышленности с 1973 года. Участник национальных и международных космических программ занимается системными исследованиями экономических проблем, связанных с развитием, разработкой и производством ракетно-космической техники, технико-экономическим обоснованием федеральных космических программ, ценообразованием в сфере ГОЗ.

Ранее «Секрет» писал, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил борьбу с родственными кланами на предприятиях госкорпорации. Эту поможет ведомству избавиться от коррупции и казнокрадства.