На Балканах нашли поселение первых фермеров Европы

Ученые из Бернского университета идентифицировали самые ранние в Европе фермерские хозяйства. Их исследование было сосредоточено на свайных жилищах, найденных у побережья Охридского озера (оно признано старейшим на европейской территории), сообщает Phys.org.

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Деревянные сваи, бывшие основой строений, затоплены и сейчас расположены под толстым слоем озерных отложений. Они прекрасно сохранились благодаря отсутствию кислорода, бактерий и грибков.

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Археологический участок получил название Плоча-Михов-Град, он расположен на юго-востоке Балкан, неподалеку от македонского города Охрид. Ученые пришли к выводу, что древесина пригодна для дендрохронологического анализа. Данный анализ укажет точное время строительства жилищ.

Авторы научной работы датировали восемьсот свай. Результаты показали, что древнее поселение застраивалось и обживалось в разные периоды времени. Самые ранние образцы датируются пятым тысячелетием до нашей эры. Другие сваи относятся ко второму тысячелетию до нашей эры.

Интенсивная строительная деятельность объясняет необычайную плотность деревянных свай на участке. Поселения были построены практически друг над другом.

«Точные даты различных этапов заселения града Плоча-Михов представляют собой важные временные ориентиры для хронологии доисторической эпохи на юго-западных Балканах», – отметили археологи.

Под современным дном озера скрыт так называемый культурный слой. Он состоит в основном из органического материала и имеет толщину до 1,7 метра. Помимо прочего, в нем содержатся остатки собранного зерна, дикорастущих растений и животных, которые могут дать представление о развитии сельского хозяйства. Так, фермеры на Балканах вынуждены были существовать в весьма холодном климате и искать способы выращивать урожай, несмотря на погоду.

«Находки особенно интересны, поскольку этот район сыграл ключевую роль в распространении сельского хозяйства: здесь жили первые фермеры Европы», – подчеркнули участники исследования.