Суд потребовал заблокировать доступ к iHerb в России

Суд в Барнауле 24 августа постановил, что сайт интернет-магазина iHerb размещает на своих страницах запрещённую в России информацию. Когда решение суда вступит в силу, Роскомнадзор будет обязан заблокировать доступ к маркетплейсу. Ранее компания планировала потратить 1,5 млрд рублей для регистрации своих БАДов и витаминов, чтобы избежать блокировки.

Иск к интернет-магазину подала Алтайская региональная общественная организация потребителей «Народный контроль», сообщил источник газеты «Ведомости».

Исполнительный директор организации Николай Якушев указал в заявлении, что на сайте iHerb есть более 2000 позиций, нарушающих российские законы. По его мнению, магазин продаёт товары, содержащие наркотические и психотропные вещества, гомеопатические лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений, а также спортивное питание, ввоз которого запрещён без разрешения Минспорта.

Блокировка iHerb

Российские власти уже несколько раз замораживали доступ к iHerb. В 2016 году суд постановил заблокировать сайт магазина в России за продажу санкционных товаров, а в 2019-м — удалить приложение из-за нескольких несертифицированных БАДов и пищевых добавок. В обоих случаях решения пришлось отменить .

В январе 2020 года суд вновь потребовал удалить мобильное приложение iHerb для российских пользователей. Причиной такого решения стало «размещение информации о небезопасных БАДах», в том числе для детей. В феврале 2021 года Верховный суд оставил в силе блокировку iHerb.