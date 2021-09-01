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Samsung выпустит ноутбук с гибким экраном

Lenta.ru
1 час назад

Samsung работает над ноутбуком со складным дисплеем. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Ice Universe.

Samsung выпустит ноутбук с гибким экраном
Фото:  Kim Hong-Ji / Reuters Kim Hong-Ji / Reuters

В своих соцсетях автор раскрыл название будущего устройства. По его информации, корейская корпорация выпустит портативный компьютер под названием Galaxy Book Fold 17. Цифра в названии гаджета намекает на диагональ дисплея девайса — 17 дюймов.

Другой инсайдер под ником FrontTron заявил, что концептуальный девайс будет иметь складной экран. Дисплей можно будет разворачивать в двух позициях: в первом случае диагональ экрана будет равна 17 дюймам, во втором — 13 дюймам. Вероятно, на сенсорном дисплее будут размещены некоторые элементы управления Galaxy Book Fold 17.

По оценке специалиста, релиз гаджета состоится в первом квартале 2022 года. Есть предположение, что Samsung может показать ноутбук вместе с флагманским смартфоном Galaxy S22 или отложить премьеру до Mobile World Congress, который пройдет с 28 февраля по 3 марта.

Ранее Samsung намекала, что работает над ноутбуком с новым форм-фактором. В конце августа компания демонстрировала рендеры устройства под названием Flex Note, которое имеет складной корпус и OLED-экран.

Также в августе инсайдеры рассказали, что Intel выпустит портативный компьютер. Устройство будет ориентировано на геймеров и появится в продаже без оперативной памяти — потребитель должен будет самостоятельно докупить плашки ОЗУ и установить их в ноутбук.

Наука и техника,Intel,
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