Раскрыта дата выхода Google Pixel 6

После этого в сети начали ходить слухи о том, что запуск смартфонов придется на 13 сентября — всего за день до анонса новой линейки смартфонов Apple. По словам проверенного инсайдера Джона Проссера, запуска Google Pixel 6 в сентябре ждать не стоит. Так, по его данным, выйти на рынок они должны 28 октября. Он также отметил, что предзаказ на оба устройства станет доступен уже 19 октября.