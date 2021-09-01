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Раскрыта дата выхода Google Pixel 6

Ferra.ru
3 часа назад

Похоже в сентябре этого не случится

Раскрыта дата выхода Google Pixel 6
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Нескольким ранее американская компания Google анонсировала свои новые флагманские смартфоны — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Во время мероприятия производитель оставил в секрете дату выхода новинок, заявив, что случится это осенью.

После этого в сети начали ходить слухи о том, что запуск смартфонов придется на 13 сентября — всего за день до анонса новой линейки смартфонов Apple. По словам проверенного инсайдера Джона Проссера, запуска Google Pixel 6 в сентябре ждать не стоит. Так, по его данным, выйти на рынок они должны 28 октября. Он также отметил, что предзаказ на оба устройства станет доступен уже 19 октября.

На данный момент дата мероприятия, на котором компания детально расскажет подробности о своей новой линейке смартфонов, а также назовет стоимость устройств — не раскрывается.

Наука и техника,Google,
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