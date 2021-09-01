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Космонавты устроили вечеринку с пиццей на борту МКС

Газета.Ru
46 минут назад

Группа космонавтов устроила вечеринку с пиццей на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на видео французского космонавта Томаса Песке.

На ролике экипаж станции готовит пиццу в невесомости: ингредиенты плавают в воздухе, и всей команде приходится удерживать их, чтобы закончить процесс. После космонавты устроили вечеринку, на которой все вместе ели приготовленное блюдо.

«Вечер с летающей пиццей с друзьями на космическом корабле – это почти как суббота на земле», — написал Песке в подписи к видео.

Видео в Instagram космонавта стало вирусным и набрало больше 150 тыс. лайков.

Ранее сообщалось, что на МКС начнут эксперимент по выращиванию образца человеческой ткани.

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