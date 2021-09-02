Apple разрешит приложениям ссылаться на свои сайты для оплаты

Аpple разрешит приложениям в App Store ссылаться на собственные веб-сайты для оплаты подписки на них. Изменения затронут медиасервисы, доступные в App Store по всему миру, заявила компания. Они вступят в силу в 2022 году. Новые правила позволят стриминговым сервисам Spotify, Netflix и другим компаниям обойти ограничения оплаты подписки.

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Apple заявила, что в начале 2022 года позволит медиаприложениям создавать ссылки на страницы оплаты на собственных веб-сайтах. Таким образом, обновления в App Store закроют расследование Японской комиссии по справедливой торговле (JFTC).

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Соглашение было заключено с JFTC, но Apple применит изменения ко всем приложениям в магазине. Они затронут утилиты, которые предоставляют медиаконтент — цифровую прессу и книги, музыку и видео.

«Поскольку разработчики приложений для чтения не предлагают цифровые товары и услуги в приложениях для покупки, Apple согласилась с JFTC разрешить разработчикам этих приложений обмениваться одной ссылкой на свой веб-сайт, чтобы помочь пользователям настроить и управлять своей учётной записью», — следует из заявления Apple.

IT-гигант добавил, что покупки в приложении App Store «остаются самыми безопасными и надёжными способами оплаты для пользователей». Компания заявила, что будет работать с разработчиками, чтобы защитить пользователей, когда они ссылаются на внешние веб-сайты для оплаты.

Ранее разработчики критиковали Apple за 30%-й сбор, который App Store взимает за все покупки внутри приложений. Spotify много раз заявляла, что ограничения Apple были несправедливыми и антиконкурентными. Компания, в частности, запретила Spotify и другим онлайн-сервисам указывать для своих пользователей параметры оплаты подписки за пределами App Store.