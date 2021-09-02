Apple разрешит приложениям ссылаться на свои сайты для оплаты

Аpple разрешит приложениям в App Store ссылаться на собственные веб-сайты для оплаты подписки на них. Изменения затронут медиасервисы, доступные в App Store по всему миру, заявила компания. Они вступят в силу в 2022 году. Новые правила позволят стриминговым сервисам Spotify, Netflix и другим компаниям обойти ограничения оплаты подписки.
Apple заявила, что в начале 2022 года позволит медиаприложениям создавать ссылки на страницы оплаты на собственных веб-сайтах. Таким образом, обновления в App Store закроют расследование Японской комиссии по справедливой торговле (JFTC).
Соглашение было заключено с JFTC, но Apple применит изменения ко всем приложениям в магазине. Они затронут утилиты, которые предоставляют медиаконтент — цифровую прессу и книги, музыку и видео.
«Поскольку разработчики приложений для чтения не предлагают цифровые товары и услуги в приложениях для покупки, Apple согласилась с JFTC разрешить разработчикам этих приложений обмениваться одной ссылкой на свой веб-сайт, чтобы помочь пользователям настроить и управлять своей учётной записью», — следует из заявления Apple.
IT-гигант добавил, что покупки в приложении App Store «остаются самыми безопасными и надёжными способами оплаты для пользователей». Компания заявила, что будет работать с разработчиками, чтобы защитить пользователей, когда они ссылаются на внешние веб-сайты для оплаты.
Ранее разработчики критиковали Apple за 30%-й сбор, который App Store взимает за все покупки внутри приложений. Spotify много раз заявляла, что ограничения Apple были несправедливыми и антиконкурентными. Компания, в частности, запретила Spotify и другим онлайн-сервисам указывать для своих пользователей параметры оплаты подписки за пределами App Store.
30 августа «Секрет» сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Apple. Регулятор получил жалобы на то, что производитель iPhone запрещает разработчикам сообщать пользователям в App Store о более дешёвых способах оплаты. От американской корпорации потребовали за месяц устранить признаки нарушения.