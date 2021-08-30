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Интернет Илона Маска оказался нестабильным из-за голубей

Ferra.ru
1 час назад

Специалист по кибербезопасности из Университета Суррея заметил, что у спутникового интернета компании SpaceX, основанной Илоном Маском, наблюдаются перебои в работе. Он предположил, что дело может быть в голубях.

Интернет Илона Маска оказался нестабильным из-за голубей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, перебои в работе могут быть вызваны множеством «надоедливых голубей», которые повадились сидеть на спутниковых тарелках.

Такие тарелки отправляют и принимают сигналы со спутников, которые находятся на высоте около 550 километров над Землей. Эксперт говорит, что всё ещё исследует первопричину сбоев, хотя «голубь, сидящий на антенне Starlink, безусловно, ухудшит её работу».

Напомним, спутниковый интернет SpaceX пока находится на стадии бета-тестирования. Комплект Starlink, в который входят маршрутизатор, терминал, а также тарелка, стоит около $500.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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