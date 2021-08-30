Рассекречены характеристики камеры грядущего флагмана Xiaomi 12

Последние несколько лет Xiaomi активно использовала датчики на 108 Мп в камере смартфонов. При этом сверхширокоугольные и телефото модули продолжали применять сенсоры с довольно низким разрешением. Кажется, с выходом Xiaomi 12 это может измениться.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно информации известного инсайдера Digital Chat Station, компания установит в Xiaomi 12 тройную камеру с датчиками на 50 Мп. То есть и основной модуль, и ультраширокоугольный, и телефото будут использовать сенсоры разрешением 50 Мп. Последний модуль, кстати, будет перископным с 5-кратным увеличением.

Ранее ходили слухи, что в Xiaomi 12 Ultra будет установлен датчик изображения на 200 Мп от Samsung. Пока неясно, окажется ли это правдой.