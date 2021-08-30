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В России впервые нашли следы триасовых рептилий

Lenta.ru
1 час назад

В Оренбургской области палеонтологи впервые в России нашли следы триасовых рептилий. Об этом пишет RIA56.

В России впервые нашли следы триасовых рептилий
Фото: Игорь Новиков / Палеонтологический институт РАНИгорь Новиков / Палеонтологический институт РАН

«Изучение следов позволит сделать вывод о том, какая походка была у раннетриасового животного: насколько широкий был шаг и как были поставлены конечности. Отпечатки чешуи на найденной плите дадут возможность судить о мягких тканях, которые обычно разрушаются при захоронении. Ранее эти сведения у нас отсутствовали», — рассказал изданию кандидат биологических наук, заведующий лабораторией палеогерпетологии Палеонтологического института Андрей Сенников.

Оренбургская область является уникальной территорией для палеонтологов, поскольку здесь сохранились геологические слои позднепермской и раннетриасовой эпох. Издание отмечает, что сотрудники Палеонтологического института находят здесь окаменелые остатки доисторических животных каждое лето.

Ранее в Коченевском районе Новосибирской области археологи нашли захоронение древних животных, в числе которых были носороги, бизоны, лошади и мамонты. Некоторым останкам, как предполагается, около 30 тысяч лет. В итоге была организована экспедиция с водолазами, исследовавшими 12 километров поймы реки Чик.

Наука и техника,Оренбургская Область,Россия,
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