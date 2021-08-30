В России впервые нашли следы триасовых рептилий

«Изучение следов позволит сделать вывод о том, какая походка была у раннетриасового животного: насколько широкий был шаг и как были поставлены конечности. Отпечатки чешуи на найденной плите дадут возможность судить о мягких тканях, которые обычно разрушаются при захоронении. Ранее эти сведения у нас отсутствовали», — рассказал изданию кандидат биологических наук, заведующий лабораторией палеогерпетологии Палеонтологического института Андрей Сенников.