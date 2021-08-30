В Чили нашли следы неолитических побоищ

Глубокие раны, обнаруженные на черепах земледельцев, похороненных около 3000 лет назад на территории нынешнего Чили, говорят об очень высоком уровне насилия во времена неолита в Новом Свете. Статья об этом опубликована в Journal of Anthropological Archaeology.

Фото: JAA/sciencealert.com JAA/sciencealert.com

Археологические раскопки, проводимые в долине Азапа на севере Чили, позволили на выборке из 194 человек проанализировать травмы, нанесенные в ходе довольно частых стычек между соседями во время неолитического перехода от 1000 года до н.э. до 600 года н.э. Для того, чтобы установить, было ли все это борьбой с пришельцами или сугубо местными разборками, исследователи сравнивали также изотопный состав находок. Кроме того, для оценки уровня насилия они изучили разрушения построек, рост оружейного мастерства и сюжеты наскальных изображений.

Видео дня

Скелеты хорошо сохранились в условиях засушливой пустыни Атакама, на некоторых до сих пор можно отыскать даже волосы и мягкие ткани. Скелетные останки и мумифицированные мягкие ткани представляют собой прямые доказательства высокого уровня насилия в обществе в те времена. Травмы, связанные с боевыми столкновениями, были обнаружены у 21% взрослого населения, особенно часто — у мужчин. При этом 50% таких травм, нанесенных булавами, деревянными палками, дубинками и метательными снарядами, оказались смертельными. Причиной конфликтов чаще всего становились социальные и экологические проблемы, а также постоянный дефицит ресурсов в этом крайне засушливом месте. Сражения происходили между местными группами, но и внутри самих сообществ также был очень высок уровень насилия. «Эти факторы могли спровоцировать конкуренцию, создавать дополнительную напряженность и порождать жестокие конфликты между конкурирующими соседними социальными группами в долине Азапа», — поясняют авторы статьи.