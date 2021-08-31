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Названа возможная причина неизвестной смертельной болезни в Индии

News.ruиещё 5
2 часа назад

Названа возможная причина неизвестной смертельной болезни в Индии
Фото: News.ruNews.ru

Неизвестная вирусная лихорадка, которая унесла жизни нескольких десятков человек в Индии на прошлой неделе, может быть вызвана лихорадкой денге, переносчиками которой являются комары. Об этом заявил заместитель главного секретаря штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад телеканалу India TV.

Причина всплеска таких случаев всё ещё расследуется, но симптомы — лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения, — пояснили власти.

Как известно, лихорадка денге является вирусной инфекцией, передающейся укусами москитов. На сегодняшний день не существует специального лечения, а вакцина применяется только в том случае, если человек переболел как минимум один раз.

На фоне вспышки лихорадки власти штата Уттар-Прадеш распорядились отменить все занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября. 

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш за неделю умерли почти 70 человек от неизвестного заболевания. Как отметили в Министерстве здравоохранения Индии, заболевание сопровождается очень высокой температурой и сильным обезвоживанием. Данный недуг очень похож по симптомам на лихорадку денге, но возбудителя в телах умерших не обнаружили. Из 68 умерших 40 были детьми.

Наука и техника,Индия,
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