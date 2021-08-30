Камера iPhone 13 получит «звездное небо»

Компания Apple готовится презентовать свой новый смартфон. Традиционно никаких официальных подробностей о новой модели нет, однако инсайдеры рассказали СМИ о ряде небольших изменений. Некоторые из них будут впервые представлены в iPhone, сообщает MacRumors.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В частности, одна из новых функций — «звёздное небо». Аналог астрономической фотографии получит камера iPhone 13. Кроме того, по просьбам пользователей магниты беспроводной зарядки Magsafe станут надежнее фиксировать смартфон. Также раскрыты новые цвета: матовый чёрный и бронзовый. При этом рамка корпуса будет покрыта напылением от появления отпечатков пальцев.

Купить обновлённую модель iPhone в магазинах и в Интернете можно будет уже с 24 сентября, однако, по данным СМИ, в сравнении с моделью 12-й серии, новая продукция Apple подорожает на 10–20%. Многие связывают увеличение стоимости на гаджет с подорожанием значимых для iPhone комплектующих, а также производительной рабочей силы.