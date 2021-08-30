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Космонавт объяснил отказы оборудования на модуле «Наука»

Lenta.ru
32 минуты назад

Отказы оборудования на модуле «Наука» были нештатными и неожиданными. Об этом РИА Новости рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Перечень возникших в ходе автономного полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" нештатных ситуаций, к сожалению, оказался достаточно обширным», — объяснил космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Руководитель полета российского сегмента МКС объяснил, что экипаж столкнулся с проблемами двух типов — с топливной системой и датчиками. «Третья проблема, связанная с программным обеспечением, возникла уже после стыковки», — добавил спикер.

Соловьев подчеркнул, что из-за проблемы с клапаном в топливной системе возникли сложности с использованием горючего. Также отказали датчики инфракрасной вертикали, из-за чего пришлось использовать звездные датчики для ориентации модуля в пространстве.

После стыковки с МКС из «Науки» вылетел болт

Кроме того, случился сбой в программном обеспечении, который привел к срабатыванию двигателей, когда модуль уже находился в составе МКС.

«Все, что происходило с запасами топлива и программным обеспечением, это достаточно серьезные нештатные ситуации», — подытожил генеральный конструктор РКК «Энергия».

Ранее Соловьев заявил, что космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте Международной космической станции. Они появились на самом старом, первом из введенных в эксплуатацию модуле «Заря».

В частности, незапланированное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» после его присоединения к российскому сегменту МКС привело к изменению общей ориентации в пространстве последней на 540 градусов. МЛМ пристыковался к МКС 29 июля.
Наука и техника,Видео,Владимир Соловьев,РКК Энергия,РИА Новости,
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