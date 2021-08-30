Космонавт объяснил отказы оборудования на модуле «Наука»

Отказы оборудования на модуле «Наука» были нештатными и неожиданными. Об этом РИА Новости рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Перечень возникших в ходе автономного полета многофункционального лабораторного модуля "Наука" нештатных ситуаций, к сожалению, оказался достаточно обширным», — объяснил космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

Руководитель полета российского сегмента МКС объяснил, что экипаж столкнулся с проблемами двух типов — с топливной системой и датчиками. «Третья проблема, связанная с программным обеспечением, возникла уже после стыковки», — добавил спикер.

Соловьев подчеркнул, что из-за проблемы с клапаном в топливной системе возникли сложности с использованием горючего. Также отказали датчики инфракрасной вертикали, из-за чего пришлось использовать звездные датчики для ориентации модуля в пространстве.

Кроме того, случился сбой в программном обеспечении, который привел к срабатыванию двигателей, когда модуль уже находился в составе МКС.

«Все, что происходило с запасами топлива и программным обеспечением, это достаточно серьезные нештатные ситуации», — подытожил генеральный конструктор РКК «Энергия».

Ранее Соловьев заявил, что космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте Международной космической станции. Они появились на самом старом, первом из введенных в эксплуатацию модуле «Заря».