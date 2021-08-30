Коронавирус оказался способен мутировать каждую неделю

Скорость мутации вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, оказалась в два раза выше, чем предполагали ученые. Он оказался способен мутировать каждую неделю, сообщает Genome Biology and Evolution.

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Ученые из университетов Бата и Эдинбурга пришли к выводу, что ранее не учитывались многие мутации, которые происходили, но не были секвенированы.

Вирусы регулярно мутируют, например, когда совершаются ошибки при копировании геномов во время репликации. Считается, что это повышает их жизнеспособность. Но большинство мутаций вредны для вируса. Они не сохраняются на долгий срок, поэтому ученым сложно их отследить.

Авторы нового исследования учли эти мутации и определили, что истинная частота мутаций вируса, по крайней мере, на 50% выше, чем показали предыдущие оценки.

«Наши результаты означают, что если пациент страдает COVID-19 более нескольких недель, вирус может эволюционировать, что потенциально может привести к новым вариантам», – отметили они.

Так, альфа-вариант коронавируса, вероятно, возник в организме человека, который долгое время не мог справиться с инфекцией. Ученые отметили, что некоторые выявленные ими мутации были предсказуемы – они влияли на гены и препятствовали работе белков. Но были и неожиданные открытия.

Белки, которые производит вирус, состоят из аминокислот. Геном вируса содержит «инструкции» касательно того, какие аминокислоты склеивать и в каком порядке. Естественный отбор привел к появлению мутаций, поддерживающих более стабильные аминокислоты. Это значит, что вирусу требуется меньше энергии для поддержания жизнедеятельности.