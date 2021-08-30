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В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент

Газета.Ruиещё 6
44 минуты назад

Генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев рассказал, что на борту нового модуля «Наука» на МКС начался первый научный эксперимент. Об этом сообщает РИА «Новости».

В модуле "Наука" на МКС начался первый научный эксперимент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В модуле «Наука» начался первый эксперимент – по переработке мочи в воду. Определенную научную аппаратуру уже подключили и тестируют. Например, систему регенерации воды из урины СРВ-УМ», — заявил он.

30 июля многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

В «Науке» есть спальное место для космонавта, туалет, рабочие места для проведения экспериментов. Сообщалось, что первыми жильцами этого модуля могут стать члены экипажа корабля «Союз МС-19», в который входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

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