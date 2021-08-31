На иллюминаторах российского сегмента МКС нашли глубокие полости

На иллюминаторах российского сегмента Международной космической станции (МКС) нашли глубокие полости, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев.

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По словам руководителя полетов российского сегмента МКС, наличие подобных образований на семи из двадцати иллюминаторов может сказаться на герметичности околоземной лаборатории.

«В этой связи мы ввели новую процедуру измерения прогиба стекол иллюминаторов. Их, конечно, можно прикрыть герметичными крышками, но какой смысл летать на станции без иллюминаторов?» — отметил Соловьев.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. В том же месяце он говорил, что в качестве задела для строительства Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет использоваться Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально созданный для МКС.