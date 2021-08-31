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На иллюминаторах российского сегмента МКС нашли глубокие полости

Lenta.ruиещё 3
26 минут назад

На иллюминаторах российского сегмента Международной космической станции (МКС) нашли глубокие полости, сообщил РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев.

На иллюминаторах российского сегмента МКС нашли глубокие полости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам руководителя полетов российского сегмента МКС, наличие подобных образований на семи из двадцати иллюминаторов может сказаться на герметичности околоземной лаборатории.

«В этой связи мы ввели новую процедуру измерения прогиба стекол иллюминаторов. Их, конечно, можно прикрыть герметичными крышками, но какой смысл летать на станции без иллюминаторов?» — отметил Соловьев.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. В том же месяце он говорил, что в качестве задела для строительства Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет использоваться Научно-энергетический модуль (НЭМ), изначально созданный для МКС.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.

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