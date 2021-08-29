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Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

ТАСС
1 час назад

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Фото: © AP Photo/John Raoux© AP Photo/John Raoux

Старт космического корабля в рамках 23-й коммерческой миссии компании по пополнению запасов на МКС состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 03:14 по времени восточного побережья США (10:14 мск). Ожидается, что стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11:00 (18:00 мск).

SpaceX планирует после старта осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее этот элемент Falcon 9 использовался при трех космических запусках.

Dragon доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он возьмет на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.

Предыдущий запуск этого грузового корабля состоялся 3 июня. Тогда на орбитальный комплекс были доставлены примерно 3,3 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, а также две новые солнечные батареи.

Наука и техника,SpaceX,
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