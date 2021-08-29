Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Фото: © AP Photo/John Raoux © AP Photo/John Raoux

Старт космического корабля в рамках 23-й коммерческой миссии компании по пополнению запасов на МКС состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 03:14 по времени восточного побережья США (10:14 мск). Ожидается, что стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11:00 (18:00 мск).

SpaceX планирует после старта осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее этот элемент Falcon 9 использовался при трех космических запусках.

Dragon доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он возьмет на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.