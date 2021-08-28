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Обнаружена связь между грязным воздухом и депрессией

Ferra.ruиещё 1
46 минут назад

Издательство Кембриджского университета поделилось результатами исследования ученых, в рамках которого объясняется связь между психическим здоровьем и грязным воздухом.

Обнаружена связь между грязным воздухом и депрессией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Соответствующей научной работой занимались ученые Бристольского университета и Имперского колледжа в Лондоне. Они привлекли к участию более 13,8 тысячи жителей страны в возрасте от 15 лет. Специалисты собирали обезличенные данные на протяжении семи лет. Также они анализировали разницу значений наличия в воздухе оксида азота и мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5.

В результате было установлено, что повышения концентрации вредных веществ в воздухе повышает вероятность развития болезней и частоту обращений за психиатрической помощью. Исследователи объявили, что у жителей районов с более загрязненным воздухом ухудшается течение разных психических болезней, в числе которых шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.

Наука и техника,Британские ученые,
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