Обнаружена связь между грязным воздухом и депрессией

Издательство Кембриджского университета поделилось результатами исследования ученых, в рамках которого объясняется связь между психическим здоровьем и грязным воздухом.

Соответствующей научной работой занимались ученые Бристольского университета и Имперского колледжа в Лондоне. Они привлекли к участию более 13,8 тысячи жителей страны в возрасте от 15 лет. Специалисты собирали обезличенные данные на протяжении семи лет. Также они анализировали разницу значений наличия в воздухе оксида азота и мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5.