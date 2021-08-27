Motorola объявила российские цены на Edge 20 Pro

Motorola объявила о старте предзаказа флагмана Edge 20 Pro в сетях «Ситилинк», Связной и в официальном интернет-магазине компании. Смартфон доступен в белом и тёмно-синем цветах. Рекомендованная цена составляет 39 900 рублей в период предзаказа — с 27 августа по 6 сентября текущего года. По окончании этого периода цена составит 45 990 рублей.

Фото: Instagram Instagram

Отмечается, что флагман построен на чипе Qualcomm Snapdragon 870, а также получил графический ускоритель Adreno 650. Также в этой версии предусмотрена оперативная память 12 ГБ LPDDR5, а внутренняя — 256 ГБ и флеш-память UFS 3.1. Устройство получило ёмкий аккумулятор 4500 мАч.

Флагман получил три основные камеры. Первый модуль имеет разрешение 108 МП с сенсором оптического формата 1/1,5", который, по заявлениям производителя, является одним из самых больших. Технология Ultrapixel, позволяющая объединить девять пикселей в один большой, обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещённости, а при необходимости может улучшить его в 9 раз. Вторая камера — 8-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим и 50-кртаным цифровым зум с системой оптической стабилизации. Третья камера представляет собой модуль 16 МП, с углом обзора 119 градусов. Режим Macro Vision приближает объекту съемки в 5 раз ближе по сравнению с обычной камерой и позволяет снимать объект на расстоянии 3 см.

Видеокамера позволяет записывать видео в разрешении 8K, что позволяет передавать цвет и звук кинематографического качества. Смартфон имеет режим замедленной видеосъёмки HD и FHD, сверхширокоугольную камеру, модуль для макросъёмки и телеобъектив FHD.