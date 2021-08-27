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Apple разрешила покупать приложения не через App Store

Секрет Фирмы
1 час назад

Apple объявила об изменениях в правилах своего магазина приложений App Store. Теперь разработчики могут предложить клиентам покупать приложения вне экосистемы техногиганта. Нововведение позволит создателям приложений сэкономить от 15 до 30% в зависимости от дохода компании. Изменение стало самым серьёзным в политике магазина App Store за последнее время.

Apple разрешила покупать приложения не через App Store
Фото: ReutersReuters

Теперь разработчики могут писать клиенту, используя информацию, которую пользователь о себе оставил, и предлагать оплатить контент напрямую, а не через App Store. Это позволит компаниям избежать комиссии Apple за использование магазина, которая варьируется от 15 до 30%. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Эксперты считают, что Apple пошла на уступки производителям приложений. Они давно хотели, чтобы клиенты платили за услуги напрямую, а не через Apple. Ранее компания запрещала разработчикам использовать информацию о клиентах, полученную через Apple, для информирования их о других способах оплаты.

В 2020 году разгорелся конфликт из-за монополии Apple на рынке и слишком высоких комиссий для разработчиков. Компания Epic Games подала судебный иск после удаления игры Fortnite из App Store и Google Play Store. По версии корпораций, компания обошла запрет на покупки внутри приложений, внедрив в игру Fortnite собственную систему платежей в обход Apple.

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