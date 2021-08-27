Apple разрешила покупать приложения не через App Store

Apple объявила об изменениях в правилах своего магазина приложений App Store. Теперь разработчики могут предложить клиентам покупать приложения вне экосистемы техногиганта. Нововведение позволит создателям приложений сэкономить от 15 до 30% в зависимости от дохода компании. Изменение стало самым серьёзным в политике магазина App Store за последнее время.

Фото: Reuters Reuters

Теперь разработчики могут писать клиенту, используя информацию, которую пользователь о себе оставил, и предлагать оплатить контент напрямую, а не через App Store. Это позволит компаниям избежать комиссии Apple за использование магазина, которая варьируется от 15 до 30%. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Эксперты считают, что Apple пошла на уступки производителям приложений. Они давно хотели, чтобы клиенты платили за услуги напрямую, а не через Apple. Ранее компания запрещала разработчикам использовать информацию о клиентах, полученную через Apple, для информирования их о других способах оплаты.