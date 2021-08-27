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Илон Маск намерен обогреть Техас

Газета.Ru
46 минут назад

Генеральный директор Tesla Илон Маск, недавно переехавший в Техас, намеревается продавать жителям штата электроэнергию, сообщает Business Insider.

Илон Маск намерен обогреть Техас
Фото: ReutersReuters

В начале месяца автопроизводитель подал заявление в местную комиссию по коммунальным услугам на розничную продажу энергии через новую дочернюю компанию Tesla Energy Ventures.

Как сообщается, Tesla может продавать электричество напрямую в государственную электросеть штата.

Компания заявляет, что будет использовать солнечные панели, установленные на домах. С их помощью жилье можно превратить в маленькую электростанцию и делиться электричеством с сетью штата. По данным Tesla, техасцы уже установили более 1 ГВт персональных солнечных панелей.

Ранее жители Техаса пострадали от волны отключений электроэнергии, вызванной суровой зимой. Погибло более 100 человек, и миллионы техасцев на несколько дней остались без электричества на сильном морозе.

С тех пор некоторые поставщики электроэнергии покинули рынок.

Наука и техника,Илон Маск,
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