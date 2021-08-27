Huawei отказалась от выпуска флагманского смартфона в 2021 году

В последние годы, из-за американских санкций, Huawei испытывает серьёзные проблемы. Компания лишилась огромного числа партнёров, в том числе и в лице поискового гиганта Google.

Фото: Huawei Huawei

Теперь же стало известно, что китайский IT-гигант отказался от идеи выпускать традиционный осенний флагман — Huawei Mate 50. По крайней мере, именно это следует из свежей утечки от китайского интернет-инсайдера под ником 菊厂影业Fans.

Как пишет Gizmochina, сетевой источник уточнил, что анонс флагманской линейки состоится под конец второго квартала 2022 года. Таким образом, Huawei Mate 50 может увидеть свет не раньше июля-августа следующего года.