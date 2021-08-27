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Huawei отказалась от выпуска осеннего флагманского смартфона Mate 50 в 2021 году

Ferra.ru
46 минут назад

В последние годы, из-за американских санкций, Huawei испытывает серьёзные проблемы. Компания лишилась огромного числа партнёров, в том числе и в лице поискового гиганта Google.

Huawei отказалась от выпуска флагманского смартфона в 2021 году
Фото: HuaweiHuawei

Теперь же стало известно, что китайский IT-гигант отказался от идеи выпускать традиционный осенний флагман — Huawei Mate 50. По крайней мере, именно это следует из свежей утечки от китайского интернет-инсайдера под ником 菊厂影业Fans.

Как пишет Gizmochina, сетевой источник уточнил, что анонс флагманской линейки состоится под конец второго квартала 2022 года. Таким образом, Huawei Mate 50 может увидеть свет не раньше июля-августа следующего года.

Напомним, что некоторое время назад дочерний бренд Huawei — Honor — отделился от «головного офиса», после чего представил множество интересных новинок. Одним из главных анонсов является запуск линейки Honor Magic 3, которая получила поддержку сервисов Google «из коробки».

Наука и техника,Google,
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