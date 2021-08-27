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Искусственный интеллект вычислит оптимальные способы тушения пожаров в России

Ferra.ru
2 часа назад

МЧС России объявило о проведении хакатона с целью собрать программистов, которые разработают алгоритм анализа обстановки и прогнозирования среднесуточного прироста площади крупного ландшафтного пожара. Эта интеллектуальная система призвана сократить время ликвидации пожаров за счёт точечной оценки и распределения сил.

ИИ вычислит оптимальные способы тушения пожаров в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отмечается, что МЧС проведёт хакатон совместно с Росгидрометом и Рослесхозом. Нынешние методы пожаротушения нуждаются в доработке, а интеллектуальная система сможет проводить мониторинг обстановки, обеспечивать информационную поддержку, моментально реагировать на ситуацию и перераспределять силы, исходя из непосредственной задачи. Это повысит точность и оперативность пожаротушения в России.

Это мероприятие нужно и программистам: они смогут продемонстрировать навыки крупным IT-компаниям. Призовой фонд хакатона составляет 400 тысяч рублей.

Наука и техника,Рослесхоз,Росгидромет,МЧС,Россия,
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