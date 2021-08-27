ИИ вычислит оптимальные способы тушения пожаров в России

МЧС России объявило о проведении хакатона с целью собрать программистов, которые разработают алгоритм анализа обстановки и прогнозирования среднесуточного прироста площади крупного ландшафтного пожара. Эта интеллектуальная система призвана сократить время ликвидации пожаров за счёт точечной оценки и распределения сил.

Отмечается, что МЧС проведёт хакатон совместно с Росгидрометом и Рослесхозом. Нынешние методы пожаротушения нуждаются в доработке, а интеллектуальная система сможет проводить мониторинг обстановки, обеспечивать информационную поддержку, моментально реагировать на ситуацию и перераспределять силы, исходя из непосредственной задачи. Это повысит точность и оперативность пожаротушения в России.