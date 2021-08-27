В России появилась еще одна вакцина от COVID-19

Это разработка новосибирского научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Отличается от "ЭпиВакКороны" она некоторыми особенностями производства. Как и предыдущая вакцина "Вектора", данная модификация создана на основе пептидных антигенов.

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Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Внутривенно вводить его запрещено. Для полной вакцинации необходимо сделать две прививки с интервалом не менее 14-21 дня. К побочным действиям препарата относятся боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градуса. Как говорится в инструкции к вакцине, если после введения первой дозы развилась аллергическая реакция, вторую вводить запрещено. Нельзя делать прививку, если у пациента повышена температура тела.

Противопоказаниями к применению вакцины являются тяжелые формы аллергических заболеваний, острые и хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, следует из инструкции к вакцине. Взаимодействие ее с другими лекарствами не изучалось. Вакцина подходит пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.