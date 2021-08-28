Ученые: "дельта"-штамм удваивает риск госпитализации

Ученые из Великобритании проанализировали 43338 случаев заражения коронавирусом и пришли к выводу, что "дельта"-штамм коронавируса удваивает вероятность госпитализации по сравнению с "альфа"-штаммом. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases.

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"Исследования, проведенные в Индии, показали, что дельта-вариант может быть на 50% более заразным, чем альфа-вариант. В Англии было обнаружено, что возможность повторного заражения для "дельта"-варианта составляет почти 3%, по сравнению с менее чем 2% для "альфа" варианта", - отмечается в исследовании.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования следует учитывать при планировании ресурсов и политики медицинской помощи, особенно в регионах, где распространяется "дельта"-вариант SARS-CoV-2. Ранее исследователи центра вирусологии и биотехнологи "Вектор" выяснили, что штамм коронавируса "дельта" может сохранять свою жизнеспособность в воде до 72 часов.

При этом удалось выяснить, что в морской воде при температуре 24–28 ºС, коронавирус сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов.