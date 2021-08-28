В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ученые выяснили, что "дельта"-штамм удваивает риск госпитализации

Газета.Ruиещё 11
30 минут назад

Ученые из Великобритании проанализировали 43338 случаев заражения коронавирусом и пришли к выводу, что "дельта"-штамм коронавируса удваивает вероятность госпитализации по сравнению с "альфа"-штаммом. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases.

Ученые: "дельта"-штамм удваивает риск госпитализации
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Исследования, проведенные в Индии, показали, что дельта-вариант может быть на 50% более заразным, чем альфа-вариант. В Англии было обнаружено, что возможность повторного заражения для "дельта"-варианта составляет почти 3%, по сравнению с менее чем 2% для "альфа" варианта", - отмечается в исследовании.

Ученые подчеркивают, что результаты исследования следует учитывать при планировании ресурсов и политики медицинской помощи, особенно в регионах, где распространяется "дельта"-вариант SARS-CoV-2. Ранее исследователи центра вирусологии и биотехнологи "Вектор" выяснили, что штамм коронавируса "дельта" может сохранять свою жизнеспособность в воде до 72 часов.

При этом удалось выяснить, что в морской воде при температуре 24–28 ºС, коронавирус сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености, а в образцах питьевой дехлорированной воды — в течение 72 часов.

Также в "Векторе" уточнили, что в питьевой воде вирус лучше выживает при низких температурах. В частности, при +4 ºС жизнеспособность инфекции сохранялась лучше, чем при +24–28 ºС.

Наука и техника,Биотехнологии,Соединенное Королевство,Индия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители