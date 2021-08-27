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Эксперты «Вектора» проверили живучесть «дельта»-штамма в воде

BFM.RUиещё 9
47 минут назад

Выяснилось, что жизнеспособность коронавируса сохраняется до 72 часов, как и у других вариантов ковида

"Вектор": дельта-штамм коронавируса живет в воде до 72 часов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Дельта»-штамм коронавируса может выживать в воде до 72 часов, как и другие варианты ковида. Это выяснили эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает газета «Известия».

В прошлом году ученые центра изучали жизнеспособность вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. Оказалось, что вирус в соленой воде сохранялся в течение 48 часов. Также эксперты рассказали, что жизнеспособность коронавируса тем выше, чем ниже температура воды. Но срок жизни вируса более двух суток в воде не означает что купание в реке или море может стать причиной инфицирования человека. Доказательств этому по-прежнему нет, отметили в «Векторе».

Наука и техника,Биотехнологии,газета "Известия",
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