"Вектор": дельта-штамм коронавируса живет в воде до 72 часов

«Дельта»-штамм коронавируса может выживать в воде до 72 часов, как и другие варианты ковида. Это выяснили эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», сообщает газета «Известия».

В прошлом году ученые центра изучали жизнеспособность вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. Оказалось, что вирус в соленой воде сохранялся в течение 48 часов. Также эксперты рассказали, что жизнеспособность коронавируса тем выше, чем ниже температура воды. Но срок жизни вируса более двух суток в воде не означает что купание в реке или море может стать причиной инфицирования человека. Доказательств этому по-прежнему нет, отметили в «Векторе».