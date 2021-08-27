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Учёные нашли ген восстановления суставов в организме

Ferra.ru
43 минуты назад

Это открытие позволит продвинуться в лечении множества заболеваний суставов

Найден ген восстановления суставов в организме
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты из Вашингтонского университета представили обновлённые результаты исследований, в которых показали механизмы работы гена и белка TRPV4 в образовании хрящевых тканей из стволовых клеток. В дальнейшем это поможет разрабатывать новые подходы и средства для лечения заболеваний суставов.

TRPV4 расшифровывается как переходный рецепторный потенциал ваниллоид 4 и является регулятором хондрогенеза — процесса формирования хряща. Учёные заметили, что в течение 21 дня TRPV4 последовательно увеличивал выработку хрящевого матрикса — смеси белков, участвующих в формировании и структурировании хрящевого покрова. А благодаря впитыванию воды в этот состав, обеспечиваются форма хряща, прочность и упруго-эластические характеристики.

В процессе исследований учёные пришли к выводу, что TRPV4 — не только регулятор, но и маркер образования хрящей. Это дало почву для дальнейших исследований, в частности, в области оптимизации дифференциации стволовых клеток для создания искусственных хрящей.

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