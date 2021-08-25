Женщины в Древнем Риме питались хуже мужчин

С помощью нового подхода исследователи изучили аминокислоты 17 скелетов, найденных после извержения Везувия в 79 году н. э. Анализ помог воссоздать рацион питания людей того времени. Оказалось, что мужчины чаще питались морепродуктами и относительно дорогими продуктами. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Фото: Twice25 / Wikimedia Commons Twice25 / Wikimedia Commons

В 79 году н. э. случилось одно из известнейших извержений вулкана в истории — извержение Везувия. Оно полностью уничтожило римский город Помпеи, который в наше время обрел вторую жизнь как археологический памятник. Однако Помпеи были не единственным городом, который погиб из-за извержения Везувия. Недалеко от вулкана, на побережье Средиземного моря, располагался Геркуланум. Он сохранился даже лучше, чем Помпеи, поэтому сегодня археологии все больше обращают на него внимание.

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Останки погибших в Геркулануме в 79 году н. э. предоставляют уникальную возможность изучить образ жизни древнеримского общества. Исторические источники часто упоминают о различном доступе к продовольствию в римском обществе, но редко предоставляют более четкую информацию. В общей сложности были раскопаны скелеты 340 человек на пляже Геркуланума и в девяти прилегающих каменных склепах.

Измеряя изотопы углерода и азота в аминокислотах костей, исследователи смогли воссоздать рацион питания людей, живших в то время. Ученые обнаружили значительные различия в пропорциях потребляемой пищи между мужчинами и женщинами. Это означает, что доступ к пище был дифференцирован в зависимости от пола. Мужчины в среднем получали примерно на 50% больше пищевого белка из морепродуктов по сравнению с женщинами. Также они получали более высокую долю белка из злаков, в то время как женщины получали большую долю белка из продуктов животного происхождения и местных фруктов и овощей.

«Мужчины больше занимались непосредственно рыболовством и морской деятельностью. Они, как правило, занимали более привилегированное положение в обществе и были освобождены от рабства в совсем раннем возрасте, что обеспечивало больший доступ к дорогим товарам, таким как свежая рыба», — объясняет Сильвия Сончин, ведущий автор исследования, аспирантка Йоркского университета.