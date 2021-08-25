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Археологи нашли древнее захоронение влюбленных, лежащих в обнимку 1500 лет

Газета.Ru
17 минут назад

На севере Китая в городе Датун в провинции Шаньси археологи обнаружили захоронение мужчины и женщины, лежащих в могиле вместе и обнимающих друг друга. Захоронению около 1500 лет, сообщает South China Morning Post.

Археологи нашли древнее захоронение влюбленных
Фото: Qian Wang/Texas A&M College of DentistryQian Wang/Texas A&M College of Dentistry

Археологи датировали захоронение IV-VI веками, во время активного распространения буддизма. В это время, по сообщению ученых, для людей особенно важным было представление о жизни после смерти.

Отображение сильных чувств и привязанностей нехарактерно для погребальной традиции, в целом. И, в особенности, для восточной.

«Это открытие — по-настоящему уникальное проявление человеческих эмоций в погребении, которое дает нам возможность взглянуть на то, каким образом понимались концепции любви, жизни, смерти и загробной жизни в северном Китае во времена интенсивного межкультурного и межэтнического обмена», — сообщил антрополог Кун Жан из Сямыньского университета.

Наука и техника,Китай,
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