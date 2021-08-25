Археологи нашли древнее захоронение влюбленных

На севере Китая в городе Датун в провинции Шаньси археологи обнаружили захоронение мужчины и женщины, лежащих в могиле вместе и обнимающих друг друга. Захоронению около 1500 лет, сообщает South China Morning Post.

Фото: Qian Wang/Texas A&M College of Dentistry Qian Wang/Texas A&M College of Dentistry

Археологи датировали захоронение IV-VI веками, во время активного распространения буддизма. В это время, по сообщению ученых, для людей особенно важным было представление о жизни после смерти.

Отображение сильных чувств и привязанностей нехарактерно для погребальной традиции, в целом. И, в особенности, для восточной.