Археологи нашли древнее захоронение влюбленных

На севере Китая в городе Датун в провинции Шаньси археологи обнаружили захоронение мужчины и женщины, лежащих в могиле вместе и обнимающих друг друга. Захоронению около 1500 лет, сообщает South China Morning Post.
Археологи датировали захоронение IV-VI веками, во время активного распространения буддизма. В это время, по сообщению ученых, для людей особенно важным было представление о жизни после смерти.
Отображение сильных чувств и привязанностей нехарактерно для погребальной традиции, в целом. И, в особенности, для восточной.
«Это открытие — по-настоящему уникальное проявление человеческих эмоций в погребении, которое дает нам возможность взглянуть на то, каким образом понимались концепции любви, жизни, смерти и загробной жизни в северном Китае во времена интенсивного межкультурного и межэтнического обмена», — сообщил антрополог Кун Жан из Сямыньского университета.