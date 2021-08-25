Абоненты «МегаФона» получат уникальные условия для подписки на сервис GFN.RU

«МегаФон» и GFN.RU, эксклюзивный провайдер в России и СНГ облачного игрового сервиса GeForce NOW от NVIDIA, запускают совместную подписку. Для абонентов оператора открывается доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «МегаФона».

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Подписка на сервис облачного гейминга GeForce Now будет доступна абонентам тарифной линейки «Без переплат» на выгодных условиях. Они смогут получить промокод в размере 50 процентов на первые два месяца подписки, в последующие шесть месяцев скидка будет составлять 25 процентов. Всего в библиотеке сервиса GFN.RU — более 1 тысячи популярных игр для разных платформ.

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В настоящее время, в России порядка 50 миллионов геймеров, считают специалисты «МегаФона». Из них около 20 миллионов имеют слабые компьютеры, которые не позволяют устанавливать современные игры. Для таких пользователей существует облачный гейминг: направление пользуется все большей популярностью в России и за последние два года выросло почти в два раза.

«Абоненты МегаФона уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель — сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнерство с GFN.RU и NVIDIA значительно расширяет возможности для наших пользователей», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.