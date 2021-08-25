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Ученые научились просчитывать устойчивость человека к стрессам

Российская Газета
24 минуты назад

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) придумали, как с помощью математического метода просчитать возможный кризис в организме человека еще до его появления. Разработчики уверены, что их метод позволит подготовить человека к стрессам и другим разрушительным кризисам в организме.

Ученые научились просчитывать устойчивость человека к стрессам
Фото: © Depositphotos / evrmmnt© Depositphotos / evrmmnt

Свой многолетний труд группа исследователи из России и Великобритании под руководством заведующего Центра искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования Университета Лестера (Великобритания) Александра Горбаня опубликовали в журнале Physics of Life Reviews, сообщает пресс-служба СФУ.

Ученые утверждают, что с помощью их метода можно улучшить подготовку спортсменов к серьезным соревнованиям, больных - к сложным операциям. Его можно использовать и в других сферах экономики и общественной жизни. По словам Александра Горбаня, он позволяет моделировать и своевременно предотвращать неблагоприятные последствия для человеческого организма в кардиологии, онкологии, психиатрии и других областях.

Чтобы достичь таких результатов, исследователи анализируют не динамику изменений отдельных параметров организма при стрессах и кризисах, а совокупность всех связей между ними. И оказалось, что при адаптации эти связи реагируют универсально на любые стрессы, нагрузки и другие кризисные явления. Поэтому ученые назвали это явление "эффект группового стресса".

Для своих исследований ученые СФУ использовали материалы по адаптации жителей Сибири и Крайнего Севера к жизни в полярных и приполярных областях. Их изучение как раз и позволило выявить эти универсальные закономерности.

Наука и техника,Александр Горбань,Россия,Соединенное Королевство,Лестер,
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