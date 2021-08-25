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Рассекречен новый iPad mini

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Apple готовит компактный планшет без кнопки Home и с тонкими экранными рамками. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Рассекречен новый iPad mini
Фото: @apple_idesigner@apple_idesigner

Журналисты ссылаются на дизайнера Майкла Ма (Michael Ma), который создал рендеры будущих планшетов на основе слухов. По его информации, iPad mini шестого поколения получит приближенный к дизайну классических iPad и iPad Pro безрамочный дизайн. Устройства выйдут с 8,4-дюймовым экраном Liquid Retina с частотой 60 герц. Похожий дисплей имеет, в частности, выпущенный в 2019 году смартфон iPhone 11.

Также гаджет получит плоские рамки, встроенную в боковую кнопку дактилоскопический сенсор Touch ID, Wi-Fi-модуль, поддержку работы в сетях 5G. Девайсы серии iPad mini будут базироваться на процессоре Apple A14 Bionic и комплектоваться накопителями емкостью 64, 128 и 256 гигабайт.

На задней панели планшета расположится одинарная камера. Инсайдеры полагают, что устройства выйдут в сером, серебристом, розовом, зеленом и синем цветах — Space Grey, Silver, Rose Gold, Green и Sky Blue. Гаджет будет иметь поддержку работы со стилусом Apple Pencil.

В середине августа известный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что на осеннем мероприятии кроме iPhone 13 Apple покажет планшеты iPad 9 и iPad mini 6, а также часы Apple Watch 7. По его мнению, iPad mini будут иметь полностью измененный дизайн и экраны с тонкими рамками.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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