Рассекречен новый iPad mini

Apple готовит компактный планшет без кнопки Home и с тонкими экранными рамками. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Фото: @apple_idesigner @apple_idesigner

Журналисты ссылаются на дизайнера Майкла Ма (Michael Ma), который создал рендеры будущих планшетов на основе слухов. По его информации, iPad mini шестого поколения получит приближенный к дизайну классических iPad и iPad Pro безрамочный дизайн. Устройства выйдут с 8,4-дюймовым экраном Liquid Retina с частотой 60 герц. Похожий дисплей имеет, в частности, выпущенный в 2019 году смартфон iPhone 11.

Также гаджет получит плоские рамки, встроенную в боковую кнопку дактилоскопический сенсор Touch ID, Wi-Fi-модуль, поддержку работы в сетях 5G. Девайсы серии iPad mini будут базироваться на процессоре Apple A14 Bionic и комплектоваться накопителями емкостью 64, 128 и 256 гигабайт.

На задней панели планшета расположится одинарная камера. Инсайдеры полагают, что устройства выйдут в сером, серебристом, розовом, зеленом и синем цветах — Space Grey, Silver, Rose Gold, Green и Sky Blue. Гаджет будет иметь поддержку работы со стилусом Apple Pencil.