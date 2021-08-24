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Рогозин: правда о появлении отверстия в МКС нанесет вред отношениям в космосе

Газета.Ruиещё 1
30 минут назад

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин высказался на Yоutube-канале «Эха Москвы» насчет «дырки», которая была обнаружена в 2018 году в корабле «Союз» на Международной космической станции.

Рогозин: правда о появлении отверстия в МКС нанесет вред отношениям в космосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До начала трансляции программы «Тузы» ее ведущий Алексей Венидиктов задал Рогозину вопрос от слушателя: «Там действительно медицинская история (появления отверстия — прим. ред.) была?».

«Ну да, но лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесёт двухсторонним отношениям», — ответил глава «Роскосмоса».

Ранее в «Роскосмосе» раскрыли новые данные по поводу «дырок» в МКС, опровергнув обвинения в сторону американского астронавта Серены Ауньон-Чэнселлор.

До этого в NASA назвали не заслуживающей доверия версию, согласно которой дырку в корпусе «Союза» просверлил американский астронавт.

В августе 2018 года экипаж российского корабля обнаружил в обшивке отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а также взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека «Союза», и доставили образцы на Землю для расследования причин инцидента.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,Эхо Москвы,
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