"Роскосмос" показал пуск "Союза" в инфракрасном диапазоне.Видео

«Роскосмос» показал видео запуска «Союза», снятое в инфракрасном диапазоне. Запись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур в воскресенье, 22 августа, в 1:13 по московскому времени.

Пуск прошел штатно, первая ступень отделилась также штатно. Позднее и вторая ступень отделилась в заданное время — 287,55 секунд после запуска.