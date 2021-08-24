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"Единая Россия" предложила выделить на развитие науки 1,6 трлн рублей

ТАССиещё 2
1 час назад

Партия "Единая Россия" в предвыборной программе предлагает направить на достижение целей в научной сфере 1,6 трлн рублей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая во вторник на втором этапе съезда единороссов.

Медведев: "ЕР" предлагает выделить на развитие науки 1,6 трлн рублей
Фото: ТАССТАСС

"Поддержка и развитие отечественной системы образования, а также поддержка науки - один из главных приоритетов нашей работы. Я одну цифру только отмечу, которую мы специально достаточно долго с коллегами обсуждали, но она зафиксирована в программе: на достижение целей в научной сфере там установлен лимит, который должен войти в программный документ, в 1,6 триллионов рублей", - сказал он.

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"[Это] очень большие деньги, и понятно, что они тоже должны быть истрачены максимально эффективно", - подчеркнул Медведев.

По словам Медведева, сфера образования и науки является "стратегической". "Детские сады, школы, колледжи, техникумы, университеты - все это звенья единой системы, которая готовит ребенка, подростка, молодого человека к будущей жизни, воспитывает профессионалов нового поколения", - подчеркнул он.

Кроме того, Медведев отметил, что проекты развития "Единой России" должны предполагать "бережное отношение к окружающей среде, заботу о чистоте воздуха и воды, сохранение уникальных природных богатств". "Впервые в нашей программе, специально хочу это подчеркнуть, мы выделяем такой раздел по экологическим вопросам. Конечно, мы и раньше этим занимались, но вот такой раздел, причем полноценный, включающий в себя вполне конкурентные пожелания со стороны граждан нашей страны, появляется в первый раз", - сказал он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Наука и техника,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Госдума,
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