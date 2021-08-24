"Роскосмос" показал пуск  "Союза" в инфракрасном диапазоне

«Роскосмос» показал видео запуска «Союза», снятое в инфракрасном диапазоне. Запись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур в воскресенье, 22 августа, в 1:13 по московскому времени.

Пуск прошел штатно, первая ступень отделилась также штатно. Позднее и вторая ступень отделилась в заданное время — 287,55 секунд после запуска.

Ранее пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был отменен. Причиной отмены пуска стал сбой в наземном оборудовании. Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа и 22 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.