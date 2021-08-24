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Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах

Деловая газета "Взгляд"
50 минут назад

Компания Google устранила замечания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России касательно некорректного обозначения Крыма на картах сервиса, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах
Фото: ReutersReuters

«По данным, которые мы имеем, они устранили [эти замечания]. Google и ранее тоже допускал по отношению к территориям России некорректное их отображение, но сейчас они все устранили, там теперь Крым наш, как и полагается по закону», – приводит его слова ТАСС.

В апреле этого года в ходе телемоста депутаты обратили внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как «полуостров Крым», а не как субъект России Республика Крым.

Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку».

Наука и техника,Дмитрий Кулеба,Василий Пискарев,Google,Госдума,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Россия,
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