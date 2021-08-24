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Раскрыты полезные приёмы муравьёв при строительстве домов

Ferra.ru
45 минут назад

Учёные наблюдали за колонией муравьёв год, чтобы понять, как они делают свои города. Исследователи узнали много интересного.

Раскрыты полезные приёмы муравьёв при строительстве домов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные также просвечивали туннели муравьёв рентгеном и изучали их при помощи трёхмерного сканирования. Благодаря этому удалось создать модели.

В итоге исследователи поняли, что муравьи при строительстве пытались действовать максимально эффективно. Насекомые рыли туннели, используя стенки контейнера, чтобы сократить объём, а ещё делали ходы по возможности прямыми и максимально крутыми. Кроме того, муравьи убирали твёрдые зёрна из почвы — те могли помешать копать и испортить постройку.

Учёные пришли к выводу, что их исследование может помочь и человеку. «Фишки» муравьёв могут позволить нам эффективнее копать под землей, добывать полезные ископаемые или рыть туннели метрополитена.

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