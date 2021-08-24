Учёные назвали причину наводнений в Европе

Специалисты из научного объединения World Weather Attribution (WWA) рассказали, чем были вызваны дожди, которые привели к сильным наводнениям в Западной Европе этим летом.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Международная команда учёных провела исследование, чтобы узнать, насколько изменение климата влияет на вероятность и интенсивность ливней. Авторы работы проанализировали эти процессоры в двух небольших регионах Германии и Бельгии, которые больше всего пострадали от летнего наводнения.

Все имеющиеся данные в совокупности, включая физические факторы, наблюдения за большим регионом и различные региональные климатические модели, дают нам высокую уверенность в том, что антропогенное изменение климата увеличило вероятность и интенсивность такого явления, и эти изменения будут продолжаться в условиях ускоряющегося глобального потепления WWA