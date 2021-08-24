В Румынии обнаружили древних людей с горшками на голове

В Румынии неподалеку от города Клуж-Напока обнаружили крупное захоронение, датируемое около 4000 годом до нашей эры. В нем использован довольно необычный способ погребения: людям надевали на голову или на ноги глиняные сосуды, пишет издание Gherla Info.
Раскопки начались в июле этого года, древний памятник обнаружили во время проверки строительной площадки под будущий завод. Пауль Пупеза, археолог из Трансильванского национального исторического музея, подчеркивает важность работы: «Мы обязаны рассказать историю людей, открытую в ходе подобных раскопок. Изучая древних людей, мы лучше понимаем то, какими мы стали».
Ученые считают, что надетые на тело сосуды как-то связаны с представлениями о загробной жизни эпохи неолита. Возможно, в горшки помещали подношения, которые должны были послужить людям после смерти.
Также неподалеку археологи обнаружили яму для хранения провизии, которая, в конце концов, превратилась в свалку для бытовых отходов.
Находки старых могил нередки во время строительных работ. В Перми недавно при прокладке труб обнаружили останки чиновников XVIII века.