В Румынии обнаружили древних людей с горшками на голове

В Румынии неподалеку от города Клуж-Напока обнаружили крупное захоронение, датируемое около 4000 годом до нашей эры. В нем использован довольно необычный способ погребения: людям надевали на голову или на ноги глиняные сосуды, пишет издание Gherla Info.

Фото: Gherla INFO/Youtube Gherla INFO/Youtube

Раскопки начались в июле этого года, древний памятник обнаружили во время проверки строительной площадки под будущий завод. Пауль Пупеза, археолог из Трансильванского национального исторического музея, подчеркивает важность работы: «Мы обязаны рассказать историю людей, открытую в ходе подобных раскопок. Изучая древних людей, мы лучше понимаем то, какими мы стали».

Ученые считают, что надетые на тело сосуды как-то связаны с представлениями о загробной жизни эпохи неолита. Возможно, в горшки помещали подношения, которые должны были послужить людям после смерти.

Также неподалеку археологи обнаружили яму для хранения провизии, которая, в конце концов, превратилась в свалку для бытовых отходов.