Названы популярные приложения с тайно встроенными вирусами

Специалисты TrendMicro обнаружили в Google Play Store опасные приложения, связанные с криптовалютами. Google их уже удалила. Теперь всем пользователям стоит проверить, нет ли у них на телефоне одного из этих приложений.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эти программы обещали пользователям выгоду за майнинг криптовалюты, однако после установки просто начинали показывать рекламу и подписывали людей на какие-то сервисы за $15 в месяц.

Ниже перечислены восемь таких приложений:

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