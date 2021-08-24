Названы популярные приложения с тайно встроенными вирусами

Специалисты TrendMicro обнаружили в Google Play Store опасные приложения, связанные с криптовалютами. Google их уже удалила. Теперь всем пользователям стоит проверить, нет ли у них на телефоне одного из этих приложений.
Эти программы обещали пользователям выгоду за майнинг криптовалюты, однако после установки просто начинали показывать рекламу и подписывали людей на какие-то сервисы за $15 в месяц.
Ниже перечислены восемь таких приложений:
BitFunds – Crypto Cloud Mining Bitcoin Miner – Cloud Mining Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System Bitcoin 2021 MineBit Pro - Crypto Cloud Mining & btc miner Ethereum (ETH) - Pool Mining Cloud
Некоторые приложения оказались в Google Play Store обманом, но теперь их там больше нет. Впрочем, их успело скачать значительное количество людей.