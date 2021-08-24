Раскрыто время появления первых четвероногих животных

Ученые Гарвардского университета раскрыли время происхождения самых ранних четвероногих животных и выяснили, что тетраподы приобрели несколько новых адаптивных черт, которые позволили позвоночным жить на суше и эволюционировать ускоренными темпами. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.

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Специалисты объединили данные по окаменелым останкам и отпечаткам следов ранних позвоночных животных, а также применили байесовский метод для точной оценки время и темпы анатомической эволюции во время появления тетраподов. Оказалось, что четвероногие появились 390 миллионов лет назад, что на 15 миллионов лет старше, чем самая старая окаменелость, принадлежащая тетраподам.

Исследователи также обнаружили, что большинство ближайших родственников четвероногих рыб имели исключительно низкие темпы анатомической эволюции, что позволяет предположить, что эти животные были довольно хорошо адаптированы к своему водному образу жизни. Однако эволюционные линии, приведшие к появлению первых тетраподов, наоборот, отличались высокими темпами эволюции, которые сохранялись в течение 30 миллионов лет.